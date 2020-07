Wojewódzki pokazał widok ze swojego nadmorskiego apartamentu. Robi wrażenie!

Kuba Wojewódzki kocha luksus. I nie jest to żadna tajemnica. Samochody, zagraniczne wakacje i nieruchomości - to te przyjemności, na których samozwańczy król TVN-u nie zamierza oszczędzać. Jeśli ktoś miałby co do tego jakiekolwiek wątpliwości, niech spojrzy na najnowsze zdjęcie gwiazdora.

Kuba Wojewódzki pochwalił się niesamowitym widokiem (ONS.pl)