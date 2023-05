Kuba Wojewódzki ostro o głosowaniu w wyborach. "Jak mawiała moja babcia..."

On sam jest od lat mocno zaangażowany, jeśli chodzi o namawianie do brania udziału w wyborach. Bywało też, że wykorzystywał swoją pozycję do publicznego popierania danego kandydata i okazywania niechęci do siły przeciwnej. Wystarczy wspomnieć okładkę "Wprost" z 2011 r., na której pojawiło się czarno-białe zdjęcie Wojewódzkiego z nagłówkiem "Boję się PiS". I radykalną zmianę stosunku do Pawła Kukiza.