Kuba Wojewódzki i Liroy 25 lat temu. "To był twój najlepszy program"

Zanim Wojewódzki stał się samozwańczym królem TVN-u, przez wiele lat był związany z telewizją Polsat. To właśnie tam występował w "Halogramy" (a raczej "Halo!gramy"), muzycznym programie, do którego zapraszano rozmaite gwiazdy. W 1995 r. do studia zawitał m.in. Liroy, który był wtedy największą gwiazdą polskiego hip-hopu.