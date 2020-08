Kuba Wojewódzki dostał nowy program. Zaprosił Annę Muchę i nazwał ją seksbombą

Okazuje się jednak, że zazdrości tym, którzy używają mediów społecznościowych też w innych celach. O Annie Musze powiedział w nowym programie "Sztuka łączenia" na Youtube: "prowadzi swój Instagram po to, aby cały świat wiedział, że jest seksbombą". Pierwsze pytanie, jakie zadał dawnej partnerce, dotyczyło tego, czy za zdjęciami jej biustu stoi coś więcej. Anna Mucha przyznała, że nigdy nie miała problemów z cielesnością i sposób w jaki to przedstawia, jest dla niej obliczem "radosnego, wyzwolonego feminizmu".

Tematem pierwszego odcinka talk show było aktorstwo. A raczej fakt, że goście programu wcale nie planowali zostać aktorami w przeciwieństwie do Kuby Wojewódzkiego, który przyznał, że miał takie marzenie.

Andrzej Grabowski wybrał studia w szkole teatralnej ze względu na sympatyczne towarzystwo i brak styczności z przedmiotami ścisłymi. Z kolei Anna Mucha od dzieciństwa grywała w filmach wybitnych twórców, ale w dorosłym życiu starała się unikać tego zawodu. Do czasu.

- Znalazłam się pewnego dnia na planie znanego ci programu. Gdzie nagle poczułam, że te wszystkie kamery, media, plan zdjęciowy to w pewnym sensie mój świat - wyznała Anna Mucha w rozmowie z Kubą Wojewódzkim.

Dodała, że chodziło o program "Idol". Dziennikarz zdradził, że Mucha była jedyną osobą, która zrezygnowała z pracy nad tym show. "Ale wzięłam co innego" - zripostowała zalotnie aktorka, mając zapewne na myśli fakt, że wtedy rozpoczęła się jej znajomość z Kubą Wojewódzkim.

- Czyli lecimy po traumach? To było ciekawe doświadczenie. (...) Ja chcę o tym zapomnieć. (...) To było żenujące - wspomina aktorka. Dodała ze śmiechem, że scena trwała 45 sekund i tyle wystarczyło Piotrowi Stramowskiemu.

W którymś momencie nawet Andrzej Grabowski poczuł się nieswojo, słuchając wymiany prywatnych wątków relacji Muchy i Wojewódzkiego. - Czy ja mogę dalej tutaj siedzieć czy powinienem wyjść? - zapytał. Aktorka wyjaśniła mu, że "myśmy się parę lat nie widzieli i mamy kilka spraw jeszcze do załatwienia".

Kolejne kąśliwe pytania dziennikarza wytrąciły Annę Muchę z równowagi. - W jakimś stopniu twoje pytania są wartościujące, próbujesz zaczepić mnie - odparowała. Wojewódzki zaczął się tłumaczyć, że jego pytania mają prowokować do myślenia ją oraz widzów. - Ale to nie są pytania, które coś zmienią w moim życiu - zripostowała. Były kochanek nie pozostał jej dłużny, odpowiadając "to się jeszcze okaże".