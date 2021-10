"Kuba Wojewódzki": Damięcki musiał na oczach żony całować inną kobietę

- Jestem obywatelem, jak każdy z nas. Robię to, co uważam za stosowne dla mojego kraju, w którym żyję, i w którym żyją moja żona, moje dzieci, moi rodzice, moja siostra, moi przyjaciele […]. Ja robię to, co uważam za stosowne i będę robił to dalej […]. Ostatnio nieco mniej, bo doszedłem do wniosku, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale jak mnie kopnie w nocy kiedyś… nie syn, nie żona, tylko jak mnie w głowie kopnie i nagle czuję, że po jakimś wybryku, który według mnie nie przystoi na wysokościach naszej władzy, to nie jestem w stanie się od tego odczepić i muszę coś napisać – wyjaśnił Damięcki.