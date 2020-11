Kuba Strzyczkowski wraca do radia. ”Stęskniłem się za słuchaczami”

- To będzie popołudniowa audycja z telefonicznym udziałem słuchaczy – zapowiada Strzyczkowski. – Audycja będzie miała formę magazynową. Będą goście, telefony od słuchaczy. Podobną audycję prowadziłem w Trójce co piątek przez dwadzieścia parę lat.

- Bardzo się cieszę, że wracam do radia – mówi WP Strzyczkowski. – Miałem dłuższą przerwę przed mikrofonem, ale jestem pełen dobrych myśli. Stęskniłem się za słuchaczami.

Znany dziennikarz radiowy tłumaczy, że jest to, póki co, audycja testowa.

- Na razie mamy audycje testowe, jednostkowe, to znaczy zapowiadamy, że na antenie Radia 357 będzie np. Piotr Stelmach, albo Marek Niedźwiecki, albo Marta Malinowska albo ja. Słuchacze na te dwie trzy godziny mogą się włączyć za sprawą aplikacji. Natomiast w połowie grudnia to będzie już regularne nadawanie non stop – mówi Strzyczkowski.