Kuba Badach zachwycił widzów Polsatu. "Mam łzy w oczach"

Badach nagrał "Mario, czy już wiesz?" na płycie TGD "Kolędy świata" już w 2015 r., jednak sama pieśń jest o wiele starsza. Tekst utworu pod oryginalnym tytułem "Mary, Did You Know?" autorstwa Amerykanina Mark Lowry’ego powstał w 1984 r. Siedem lat później Buddy Greene napisał muzykę i w 1991 r. oryginalna piosenka trafiła na solowy album chrześcijańskiego wokalisty Michaela Englisha. Od tamtego czasu utwór "Mary, Did You Know?" doczekał się niezliczonych interpretacji w wielu językach.