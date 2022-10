Ksenia Sobczak uciekła z Rosji na Litwę. Rosyjskie media wściekłe

Jednak Jędrzej Morawiecki ma wątpliwości, czy to na pewno była ustawka: - Po pierwsze FSB jest naprawdę nieudolna i ma straszny bałagan, żeby nie powiedzieć burdel. A to, że ktoś był dotąd wmontowany w system, to wcale nie znaczy, że jest się w stanie w tym reżimie utrzymać. Ludzie wypadają wszak z łask cara. Sobczak niedawno skrytykowała Władimira Sołowiowa, głównego propagandystę Rosji. Z kolei za ustawką przemawiałoby to, że prokremlowskie media zareagowały błyskawicznie. Miały prawie od razu zdjęcia z granicy. Prawdy zapewne nie poznamy.