Poznał miłość w "Hotelu Paradise". Teraz zaskoczył wyznaniem

"Hotel Paradise" to wyjątkowo popularny program typu reality-show, który jest emitowany na antenie TVN 7. Show przyciąga przez telewizory masę ludzi (średnio ok. 650 tys. na odcinek), którzy z uwagą oglądają to, co dzieje się między uczestnikami na wyspie. Zakończoną 3 czerwca 3. edycję programu wygrał Krystian Ferretti, który w ostatniej chwili zdecydował się wybrać pieniądze i porzucił Basię.