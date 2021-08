Krzysztof z "Hotelu Paradise" ma dość. Wciąż jest pytany o Basię

"Tak, cały czas jesteśmy razem" - zaczął. "Związek to kolejny element naszego życia, gdzie potrzebna jest nam motywacja. Związek jest jak roślina. Taka nietypowa roślina, bo żeby rosła i kwitła, musi ją podlewać dwoje ogrodników. I to zdecydowanie nie jest tak, że w płciowe obowiązki faceta wpisane jest stawanie na rzęsach dla wybranki. Czasami to także kobieta musi stanąć na rzęsach i pokazać, że potrafi być w związku kreatywna" - dodał.