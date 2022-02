Krzysztof Stanowski zamyka swój biznes. Teraz skupi się głównie na Kanale Sportowym

- Powody są dwa. Najważniejszy jest taki, że radio nigdy nie stało się samowystarczalne pod względem finansowym i musiałem pokrywać koszty jego działalności przychodami z innych spółek, czyli WeszloCom i WeszloTV. Skoro przez cztery lata nie doszliśmy do momentu, w którym będziemy chociaż na zero, to uznałem, że nie będę dosypywał pieniędzy w nieskończoność. Zresztą źle się czułem wobec załogi Weszło (pisanego i youtubowego), która niejako musiała pracować na utrzymanie radia, a nie na własny komfort - wyjaśnił dziennikarz na Facebooku.