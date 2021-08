Krzysztof Skórzyński, TVN24: "Boję się, że Polakom zostanie odebrany wybór"

Poza tym w czasie zdalnych konferencji prasowych, prowadzonych np. na Zoomie, politycy wybierali sobie tylko te pytania, które chcieli usłyszeć. Jeśli masz konferencję prasową w kancelarii premiera na żywo, to zadajesz pytanie tak ­długo, aż on ci odpowie. Ale jeśli jesteś na zoomie, to możesz być wyłączony guzikiem przez rzecznika. "Pan już zadał pytanie, dziękujemy". Rzecznicy wiedzą, od kogo padnie trudniejsze pytanie i nie dopuszczają do jego zadania. Jak jesteś na konferencji prasowej na żywo, to zawsze jakoś się dopchasz do tego mikrofonu.