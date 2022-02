Krzysztof Skonieczny pojechał na Ukrainę. "Sceny rozdzierające serce"

"Jesteśmy we Lwowie. Na ulicach jest pusto i spokojnie. W razie alarmu bombowego mamy zejść do schronu, ale póki co po kilkudziesięciu minutach są one odwoływane, więc nie ma paniki – na zachodzie Ukrainy sytuacja póki co jest inna niż w Kijowie, choć oczywiście może się to w każdej chwili zmienić. Od rana, po upływie godziny policyjnej (22-8) ruszamy z transportem osób na granicę – chcemy zrobić takich kursów, dopóki starczy nam paliwa w kanistrach załadowanych w bagażniku. Dziś w trakcie długiej przeprawy udało się w różny sposób pomóc kilkunastu osobom różnej narodowości i też przewieźć sporo rzeczy".