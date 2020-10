Krzysztof Skonieczny ma koronawirusa. Opisał objawy

Krzysztof Skonieczny ma 37 lat, jest laureatem Orła za miniserial "Ślepnąc od świateł" i Złotych Lwów za "Hardkor Disco" . We wtorek opublikował na Facebooku wpis, w którym poinformował znajomych i fanów, że dołączył do grona osób zakażonych koronawirusem.

"Nie wiem skąd, gdzie i kiedy podłapałem to g***o, ale nie polecam" - zaczął swój post. Potem dość barwnie opisał objawy:

"W sobotę nad ranem dostałem hipotermii i takiej telepy, jakby mnie włożyli do PRL-owskiej wirówki. Potem weszła kacówa jak po wypiciu litra pigwówki albo innego słodkiego ścierwa tego typu. Zaczęło ssać na skroniach, jakby mi ktoś chciał wciągnąć przez słomkę skórę do środka czaszk i i marszczył ją jak ceratę. (...) Do tego żebra i klatkę piersiową zaczął oplatać barokowy gorset. Albo jakby radziecki zapaśnik złapał mnie w pół i mocno ścisnął na wysokości splotu słonecznego, żeby zmusić do wyplucia czegoś, czym zazwyczaj dławią się dzieci."