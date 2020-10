Krzysztof Skiba schudł 28 kg. Zdradził, jak to zrobił

Krzysztof Skiba podczas pandemii bulwersował się na kolegów artystów, którzy użalali się nad swoimi finansami i życiem zawodowym. Lider zespołu Big Cyc sam nie tracił czasu na narzekanie i postanowił wziąć się za siebie. Skiba od ponad 30 lat jest legendą polskiej sceny. Koncertowy tryb życia przez długi czas nie pozwolił mu na chociażby zdrowe odżywianie się i zadbanie o sylwetkę. Do teraz.

- Jedzenie po koncertach o 1 czy 2 w nocy nie było ozdrowe. Jak się zrobi tak raz czy dwa, to nie ma dramatu, ale jak się tak żyje 30 lat, to trochę gorzej - powiedział artysta w "Dzień Dobry TVN".

- Z rozmiaru 3XL wchodzę teraz w L. Postanowiłem wirusa pokonać na zdrowo. Wiedziałem, że czeka nas bezruch. Poza tym jesienna fala też nam zamyka show-biznes. Marzec, kwiecień - zamknęli nam lasy i parki, a to wiązało się z siedzącym trybem życia. Przeszedłem na radykalną dietę. To się wiązało z kompletną abstynencją - pochwalił się w śniadaniówce Krzysztof Skiba.

Lider Big Cyc przyznał, że chęć posiadania szczupłej sylwetki to jedno. Lekarz zalecił mu zdrowszy tryb życia - bez alkoholu, tłustych potraw i słodyczy - ze względu na zły stan wątroby.

Na koniec programu Skiba przytoczył anegdotę z Gdańska, kiedy to jego fani zastanawiali się, czy podejść po autograf, bo nie mogli zdecydować się, czy to na pewno on. Trzeba przyznać, że jego przemiana jest imponująca!