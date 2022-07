Krzysztof Skiba "gratuluje" TVP. Nie oszczędził ani księdza, ani telewizji

Jak czytamy we wpisie Skiby zatytułowanym "Boskie fantazje", seksualne propozycje księdza Andrzeja, jakie wysyłał do nieznanej internautki, to nie "zakamuflowana poezja miłosna niczym 'Pieśń nad Pieśniami'. O nie! To same soczyste konkrety, które siedzą w głowie rzecznika kurii białostockiej i gwiazdy katolickich programów telewizyjnych. W tych przesyłanych wiadomościach sporo wulgaryzmów i scenariuszy balang łóżkowych" - zauważa.