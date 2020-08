Krzysztof Rutkowski z programem w telewizji. Donoszą już, ile zarobi

Kariera Krzysztofa Rutkowskiego to materiał na kilka filmów. Miał już raz program w telewizji, o czym jego fani muszą pamiętać. W "Detektywie" pokazywał kulisy swojej pracy, a wszystko to pokazywano na TVN-ie. Cieszyło się to sporą popularnością, bo nagrano w sumie 5 sezonów programu. Emisję zakończono w 2006 roku, ale romans Rutkowskiego z telewizją trwał. Może nie pojawiał się już tak często w tych najchętniej oglądanych stacjach, ale z ekranów telewizorów nie zniknął.