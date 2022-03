Krzysztof Rutkowski po powrocie z Ukrainy przekazuje szczegółową relację

Krzysztof Rutkowski wrócił już z Ukrainy, a na swoim kanale na YouTube opowiedział, jak wyglądała ich misja. Nie zabrakło opowieści o tym, co tak naprawdę dzieje się na terytorium atakowanej Ukrainy. Udało się nagrać rozmowy z mieszkańcami, Rutkowski dotarł do miejsc, do których nie dotarła telewizja. Rutkowski Patrol dostarczył kamizelki kuloodporne, hełmy i pomoc medyczną. Zobaczcie nagranie z misji specjalnej Rutkowskiego.