Krzysztof Respondek został pochowany. Odtworzono jego utwór, nikt nie potrafił opanować łez

- On się na nic nie skarżył. Prowadził zdrowe życie, nie pił, nie palił, grał w tenisa. Jestem w szoku. [...] To był szalenie spokojny i pogodny człowiek. Najcudowniejszy człowiek na świecie. Zawsze był pomocny, do rany przyłóż. To jest niesprawiedliwe, że Pan Bóg bierze najlepszych. Ja się z tym nie godzę - mówiła w rozmowie z "Faktem" producentka programów satyrycznych Beata Harasimowicz.