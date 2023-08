Krzysztof Pieczyński od lat walczy z Kościołem. Nie gryzie się w język

Pieczyński grzmiał, że "Kościół jest nielegalną instytucją" i "właścicielem Polski". Domagał się, by Polacy "przestali odwracać wzrok od jego zbrodni". - Cywilizacja śmierci to cywilizacja, którą zbudował Kościół. To jest zatęchła atmosfera, pozbawiona pierwiastka twórczego - mówił kilka lat temu.