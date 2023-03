Krzysztof Ibisz odpowiada internautom. "Jak oceniają jurorzy i państwo, to już jest poza mną"

Krzysztof Ibisz przynajmniej jak na razie okazuje się największym zaskoczeniem obecnej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". W drugim odcinku, w którym wcielił się w Verkę Serduchkę, ponownie był bezkonkurencyjny. Mimo to widzowie programu nie są zachwyceni jego postawą. Nie chodzi im jednak o sam "artystyczny" występ popularnego prezentera. Wytykają mu, że nie gra fair play, a do tego wiele wskazuje na to, że program jest "ustawiony" pod niego. W końcu odpowiedział.