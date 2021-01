Krzan pojawi się w popularnym programie. W tej roli jeszcze nikt jej nie widział

Można powiedzieć, że historia zatacza dla niej koło, bo Krzan wystąpi w programie "Jaka to melodia?", jednak tym razem w nietypowej roli – będzie śpiewać wraz z Rafałem Brzozowskim , u boku którego zresztą debiutowała ponad 3 lata temu. W rozmowie z "Super Expressem" prezenterka przyznała, że jest to dla niej zupełnie nowe doświadczenie.

Izabella Krzan o #metoo: Modeling i konkursy miss są obarczone takimi stereotypami

– Dotąd zdarzało mi się jedynie śpiewać podczas szkolnych apeli. Przyznam się, że wstydziłam się swojego głosu, choć mama nieraz mnie zachęcała do śpiewania. Kiedy jednak przyszła propozycja, żebym zaśpiewała w programie, doszłam do wniosku, że druga taka szansa się nie powtórzy. Do tego tak bezpieczna, bo nie dość, że w swojej stacji, a do tego jeszcze z Rafałem u boku, bo zaśpiewamy także w duecie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wypadnie, ale też jestem ciekawa oceny widzów – powiedziała.