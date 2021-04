Kryzys uczestników "Dance Dance Dance". To najtrudniejszy moment programu

Niech nie zwiodą was szerokie uśmiechu jurorów programu "Dance dance dance". Dla uczestników tanecznego show nastał najtrudniejszy moment w bieżącej edycji. To już półmetek programu i podobnie jak to było w poprzednich sezonach, zmęczenie i presja coraz bardziej dają się uczestnikom we znaki. Nikt nie ukrywa, że jest coraz trudniej. Gwiazdy "Dance dance dance" mają zaledwie pięć dni na naukę choreografii ze znanych klipów i filmów muzycznych. Coraz bardziej doskwiera im też zmęczenie spowodowane wielogodzinnymi codziennymi treningami przez kilkanaście ostatnich tygodni. Na twarzach uczestników coraz częściej rysują się rezygnacja i zmęczenie, jakiego dotąd nie widzieliśmy.