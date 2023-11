1 z 7 Nie chciał iść na "zwarcie". Kolejne niespodzianki Krzysztofa ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pogorszyły sprawę

Narastające w Magdzie i Krzysztofie obawy co do tego, czy nie ulegają wzajemnym złudzeniom, doprowadziły małżonków do pierwszego poważnego kryzysu. Małe nieporozumienie zepsuło sielankową dotąd atmosferę, a kolejne niespodzianki Krzysztofa, paradoksalnie, tylko pogarszały sprawę.