Krystyna Loska zdradziła, jak się czuje. Odniosła się do doniesień mediów dotyczących jej zdrowia

- Wbrew temu, co piszą, jestem w dobre formie. To jednak przykre uczucie, gdy zerkam na gazetę i czytam, że jestem ciężko chora. A ludzie stojący wokół mnie dziwią się, że ja z nimi stoję i rozmawiam. Na szczęście czuję się znakomicie, to dla mnie najważniejsze i bardzo mnie cieszy - wyznała w rozmowie z magazynem "Show" Loska. Pani Krystynie życzymy oczywiście dużo zdrowia!