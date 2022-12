Krystyna Janda z petardą na 70. urodziny. "My Way" w Teatrze Polonia to coś więcej niż spektakl [RECENZJA]

Ukoronowaniem 100-minutowego występu jest wykonanie na żywo piosenki "My Way" rozsławionej przez Franka Sinatrę, w polskim przekładzie - w towarzystwie najpierw trąbki, aż w finale całej orkiestry. Po obejrzeniu tego jakże udanego przedsięwzięcia widzowie wyjdą z teatru nie tylko z przekonaniem, że Krystyna Janda ma doskonałe poczucie humoru, ale że jest po prostu wielką aktorką. Przez swoją osobowość i cięty język (wyrażają go m.in. te słowa ze spektaklu: "jestem gotowa nago nabić się na iglicę Pałacu Kultury, dla sztuki i w słusznej sprawie"), narażoną każdego dnia na PR-owe kryzysy, ale przez to wiarygodną. Z "My Way" wyłania się jeszcze jeden obraz – kobiety dojrzałej, niesamowicie silnej i spełnionej. Z klasą, której wypada życzyć młodszym.