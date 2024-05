Krystyna Janda wróciła do TVP. Premiera monodramu "Zapiski z wygnania" w Teatrze Telewizji

Co prawda na Facebooku TVP pojawiło się kilka wpisów widzów, którzy docenili wybór repertuaru, jak i samą aktorkę ("Wspaniały spektakl", "Pokazywać takie spektakle to jest misja telewizji publicznej" - pisali internauci), to jednak takie komentarze należały do mniejszości. Przeważał głos nie tyle krytyków, co hejterów Jandy, jak i kpiny z tak ambitnej propozycji stacji w wieczornym prime time. "Tylko potem napiszcie, ilu ludzi to oglądało" - podsumowała szyderczo jedna z użytkowniczek Facebooka.