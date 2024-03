Krystyna Janda w TVP. Widzów czeka niespodzianka

27 maja TVP1 wyemituje spektakl muzyczny "1989" w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Ukazuje on upadek komunizmu z innej perspektywy - wydarzenie będzie można obejrzeć oczami uczestniczących w nim małżeństw: Frasyniuków, Wałęsów i Kuroniów. Piątą wiosenną premierą będzie "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" (3 czerwca), czyli spektakl Mateusza Pakuły Teatru im. Żeromskiego w Kielcach i Teatru Łaźnia Nowa. Przedstawienie to zapis doświadczenia choroby i procesu umierania ojca. Oparto go na osobistych przeżyciach autora.