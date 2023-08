1 z 6 Krystyna Czubówna miała własny patent na macierzyństwo. "Aga była dla mnie bardziej partnerką niż dzieckiem"

Krystyna Czubówna ma bodajże najbardziej ropoznawalny głos w Polsce. Dubbinguje bajki i niektóre dzieci uwielbiają zasypiać "przy niej". To zupełnie inaczej niż córka Agnieszka, która nie znosiła głosu mamy do poduszki. Opanowała alfabet w wieku pięciu lat tylko po to, żeby samej czytać sobie opowieści na dobranoc. Ich relacje były w ogóle bardzo niestandardowe.