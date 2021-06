Krystian Ferretti opowiedział o nieudanym zabiegu. Żałuje, że go wykonał

"Na początku było wszystko super, ale po kilku dniach zaczęło się dziać coś dziwnego. Okazało się, że to był botoks, który zamiast coś poprawić, pospinał mięśnie brody. To doprowadziło do tego, że broda poszła do dołu, ale tylko z jednej strony, ciągnąc usta do dołu, powodując, że się krzywo ustawiają… Niby takie coś się czasem zdarza i do 3 miesięcy powinno samo odpuścić" - czytamy dalej.