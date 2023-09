"Kropka nad i". Holland zdradziła, co ludzie wysyłają Andrzejowi Dudzie

- Prokurator generalny Ziobro powiedział w którymś z kolejnych wystąpień, że nawet jeśli sąd nakaże mu przeprosiny, to on nie przeprosi, bo dla niego sądy się nie liczą. Liczy się tylko Sąd Stateczny - mówiła Holland. - Więc chciałabym się tu zwrócić do niego i powiedzieć, że Sąd Ostateczny go nie rozgrzeszy. Jeśli Sąd Ostateczny jest i on w niego wierzy, to obawiam się, że pan prokurator słabo wypadnie - dodała reżyserka.