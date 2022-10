"Królowe życia": Laluna zapowiada kolejne operacje. "Medycyna i chirurgia jest po to, żeby z niej korzystać"

Co ciekawe, jedyne czego - póki co - nie zamierza poprawiać Laluna, to powiększone pośladki. Choć za sprawą ważących łącznie 10 kg implantów (po 5 kg w każdym z pośladków) królowa życia codziennie nosi na sobie niebywały ciężar, kocha swoje pełne kształty i nie zamierza z nich rezygnować.