"Królowe życia". Izabela chwali się metamorfozą w bikini

"Przytyłam - źle. Schudłam - też źle. Ludzie, serio naprawdę mnie nie interesuje, czy ja się komuś podobam… To ja mam się czuć i podobać sama sobie i mężowi. Jeszcze się nie znalazł taki, co by każdemu odpowiadał" - zripostowała wtedy Macudzińska.