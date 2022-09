"Królestwo: Exodus". Wyraziste pożegnanie Larsa von Triera z kinem [RECENZJA]

W trzeciej odsłonie podążamy śladem Karren (Bodil Jørgensen), której głos w głowie nakazuje przybyć do Królestwa. Jej śladem wędrujemy przez szpitalne korytarze, odkrywając skrywane przez nie tajemnice. Drugą ważną postacią jest szwedzki chirurg Helmer (Mikael Persbrandt), który przybywa do Danii, by dowiedzieć się czegoś o swoim ojcu. Między nim a ordynatorem Pontopidanem (Lars Mikkelsen) wywiązuje się konflikt, prowadzący do wielu komediowych zawirowań.