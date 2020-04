"Król tygrysów". Odcinek specjalny rzucił nowe światło na głównego bohatera

Wydawać by się mogło, że mit wielkiego miłośnika tygrysów legnie w gruzach. Nic bardziej mylnego. W mediach społecznościowych wciąż trwają akcje nakłaniające do uwolnienia Joego Exotica z więzienia. Nawet piosenkarka Cardi B zachęcała do udziału w zbiórce na rzecz samozwańczego króla tygrysów. Zapowiadane są również prace nad filmem fabularnym.

Czy serial Netfliksa przyczyni się do zmiany amerykańskiego prawa i zakazu prywatnej hodowli dzikich zwierząt? Jest to wątpliwe, gdyż syn Donalda Trumpa powiedział w wywiadzie, że gdyby wiedział, że zakup tygrysa dla własnej uciechy jest legalny, sam by to zrobił. Tymczasem prezydent ma przyjrzeć się prośbie Joego Exotica o ułaskawienie.