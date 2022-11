Król Karol porzuca bożonarodzeniową tradycję. Wprowadza nowe reguły

Teraz zrobiło się głośno o zmianach, jakie mają zajść przy okazji obchodów Bożego Narodzenia. Krewni Karola tradycyjnie zjadą się do posiadłości Sandringham (Elżbieta II co roku gromadziła tam całą rodzinę przez ponad 30 lat). Ale nowy król ponoć nie chce, by jego bliscy tradycyjnie zasiadali przed telewizorem i oglądali bożonarodzeniowe przemówienie monarchy.