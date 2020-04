Król horroru został gwiazdą telewizji. Freddy Krueger bardzo mu pomógł

- Dowiedziałem się, że Travel Channel się mną interesuje i bardzo mi to schlebiało. Dużo podróżuję, robię filmy na całym świecie, odwiedzam festiwale, konwenty komiksowe, więc uznałem, że mają mnie za doświadczonego podróżnika – tłumaczył Englund.

Okazało się, że projekt, który dla niego przygotowali, nie ma nic wspólnego z turystyką. Aktor usłyszał od młodego producenta, że serial "True Terror with Robert Englund" ma być połączeniem "Unsolved Mysteries" i "Strefy mroku". W każdym odcinku przedstawiana jest mniej lub bardziej prawdziwa, ale koniecznie przerażająca historia sprzed lat. Morderstwa, legendarne potwory, duchy, seryjni zabójcy – wszystko to idealnie pasowało do Roberta Englunda, który na zawsze pozostanie ikoną horroru.