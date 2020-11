Krew, ból i straszna diagnoza. Dziś nie ma obu piersi

Natalia Dawidowska zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Big Brother". Tuż po zakończeniu nagrywek wyjechała za granicę. Niedługo potem dowiedziała się o chorobie. Już pierwsze objawy, które zaobserwowała, były niepokojące - krew sącząca się z sutka nie była dla niej jednak wystarczającym powodem, by udać się do lekarza. Na szczęście miała przy sobie koleżankę, która nakłoniła ją do wizyty wgabinecie.

"Później został wyczuty przeze mnie guzek, który był właśnie umiejscowiony bardzo blisko sutka. No i potem, no niestety, dodatkowo doszedł ból. Gdyby nie moja przyjaciółka, Ewelina, która jest razem ze mną tutaj właśnie w Anglii, gdyby ona mnie tak naprawdę nie zaciągnęła do samochodu, nie zawiozłaby mnie na SOR tutaj do szpitala, to do dnia dzisiejszego podejrzewam, że bym nawet nie wiedziała, że mam raka" - mówiła Natalia Dawidowska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".