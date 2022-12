Kremlowska propaganda straszy Rosjan: "wszyscy jesteście umoczeni w wojnę"

Ostatnio na rosyjskich kanałach YouTube pojawił się znów Igor Girkin. Przypomnę – to rosyjski nacjonalista, skazany przez sąd w Hadze za zestrzelenie w 2014 roku nad Donbasem samolotu pasażerskiego MH17. Zginęło wtedy 298 osób. Girkin powiedział niedawno w wywiadzie: "Jak tylko przegramy tę wojnę, trafię do Hagi, gdzie dostanę dożywocie, a oni przekażą mnie do Kijowa, gdzie mnie powieszą". Girkin też się boi Hagi, więc wzywa do eskalacji wojny. Mówi wręcz o taktycznym uderzeniu nuklearnym na kraje NATO.