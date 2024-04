Kraśko zadrwił z Obajtka. Nawiązał do dramatu Mickiewicza

- Jeśli powiedziałbym teraz: "za chwilę materiał o prezesie", to wiem, co państwo pomyślą. Ale to nie aż o tym prezesie. Choć ze wszystkich pozostałych to prezes Obajtek, wybrany właśnie na kolejną kadencję, ma zapewne władzę największą. Bo w jakimś sensie to od niego, przez całą dobę, Polacy coś kupują. I bardzo, bardzo dużo za to płacą - zaczął Kraśko.