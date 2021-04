Znowu żyją w zgodzie. Nie każdy wie, że są rodziną

Piotr Kraśko i Monikę Zamachowską łączy nie tylko wieloletnia praca w telewizji, ale także więzy rodzinne. Piotr jest bratem ciotecznym Moniki, która w zeszłym roku doprowadziła do zgrzytu w ich relacji. Wygląda jednak na to, że przykre słowa poszły w niepamięć.

Nie każdy wie, że Piotr Kraśko i Monika Zamachowska są członkami rodu mocno związanego z pracą w mediach. Ojciec i dziadek Piotra byli dziennikarzami, matka Moniki również. Nina Terentiew była macochą Kraśki. Piotr i Monika znają się od dziecka, ale w ostatnim czasie ich relacja była dość chłodna.

Wszystko przez komentarz Zamachowskiej, która mówiła rok temu "Faktowi", że "praca w śniadaniówce to mało ambitna działka", a "prawdziwego dziennikarza telewizyjnego stać na więcej". Zamachowska dała jasno do zrozumienia, że żałowała zbyt długiego siedzenia w "Pytaniu na śniadanie". I przykro jej było patrzeć na kuzyna, który robi to samo w TVN-ie.

- Szkoda, że Piotrek zamiast być szefem programu informacyjnego, prowadzi śniadaniówkę. On miał misję, a mu ją brutalnie przerwano. To bardzo przykre – mówiła Zamachowska. Piotr Kraśko po latach spędzonych w "Wiadomościach" TVP przeniósł się do TVN-u, gdzie prowadził "Dzień Dobry TVN". Słowa kuzynki padły zanim Kraśko objął stanowisko szefa "Faktów" jesienią 2020 r.

Kraśko powściągnął emocje i odpowiedział jedynie, że dla niego "telewizja nie dzieli się na śniadaniową i kolacyjną, a dobrą i złą".

- "Fakty" TVN to rewelacyjny program, tak jak "Dzień dobry TVN", który tworzy doskonały zespół. Natomiast żyjemy w takich czasach, że przychodzą mi do głowy programy informacyjne, które zupełnie nie kojarzą mi się ze słowem prestiż – mówił Kraśko, wyraźnie pijąc do Telewizji Polskiej, w której pracowała wtedy Zamachowska.

Dziś Zamachowska nie pracuje już ani w TVP, ani w żadnej innej redakcji. Założyła własną agencję PR-ową i wszystko wskazuje na to, że naprawiła relacje z kuzynem.

- Rozmawiają ze sobą jak za dawnych lat, gdy razem spędzali wakacje u babci Jadzi. Monika pogratulowała Piotrowi zdobycia Telekamery w kategorii prezenter informacji – powiedziała gazecie "Świat i Ludzie" osoba z otoczenia Kraśki.