Kraśko dumny jak paw. "Fakty" czekały z tą informacją do samego końca

Skandaliczne słowa premiera o "grupie Webera", dwuprocentowy kredyt mieszkaniowy czy meksykańskie zaślubiny z krokodylem. To tylko niektóre tematy poruszone w poniedziałkowych "Faktach". Kiedy przyszło do pożegnania, Piotr Kraśko zwrócił się do widzów z radosną informacją.