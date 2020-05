"Kraina Lovecrafta", nowy serial HBO na podstawie powieści Matta Ruffa. Premiera w HBO i HBO GO już w sierpniu

Produkcja śledzi losy Atticusa Freemana (Jonathan Majors), który dołącza do swojej przyjaciółki Letitii (Jurnee Smollett-Bell) oraz wuja George'a (Courtney B. Vance) i razem z nimi wyrusza w podróż przez Amerykę lat 50., aby odnaleźć zaginionego ojca ( Michael Kenneth Williams ). Tak zaczyna się walka o przetrwanie i przezwyciężenie rasistowskiego terroru białej Ameryki oraz przerażających potworów rodem z powieści Lovecrafta.

W serialu występują: Jonathan Mayors ("The Last Black Man in San Francisco"), Jurnee Smollett-Bell (serial HBO "Czysta krew"), Courtney B. Vance (serial "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona") oraz Michael Kenneth Williams (seriale HBO "Prawo ulicy", "Zakazane imperium").