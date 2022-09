Kożuchowska szuka nowej pracy? Nie ma tygodnia, by tam nie zawitała

"Fakt" przypomina, że to właśnie TVN przyjął do siebie aktorkę, gdy odeszła z "M jak miłość". Kożuchowska pojawiła się wtedy w serialu "Druga szansa", który doczekał się pięciu sezonów. Potem grała jeszcze w serialu kryminalnym "Motyw". Czyżby coś rzeczywiście było na rzeczy? Jak widać, szanse są na to niemałe, choć równie dobrze Kożuchowska mogła po prostu robić rozgłos wokół "Zołzy".