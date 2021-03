Kożuchowska przypomina scenę z "Kiepskich". Kobieta-kot w lateksie

Małgorzata Kożuchowska ma na koncie setki ról i pewnie każdy jest w stanie wymienić choćby 10 filmów, z których zapamiętali tę aktorkę. W ostatnich miesiącach nie ma co liczyć na nowe role w filmach i serialach ze względu na pandemię koronawirusa, zamknięte kina i wstrzymaną tym samym dystrybucję nowych produkcji. Zostają stare filmy i seriale, do których gwiazdy w ostatnim czasie wyjątkowo chętnie sięgają. Do archiwów zajrzała także Kożuchowska i odkopała zdjęcia z planu "Świata według Kiepskich".