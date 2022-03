Kozidrak niejasno się tłumaczy. Coś tu nie gra

Imprezę odwołano, jednak mimo to piosenkarka w sądzie się nie pojawiła. Prawnik Kozidrak tłumaczył, że to przez wzgląd na "inne czynności zawodowe", co oznacza, że jej wcześniejsze wyjaśnienia nie są prawdziwe. Teraz wokalistka ma 10 dni, żeby wytłumaczyć się ze swojej nieobecności przed sądem. Kolejna rozprawa Kozidrak zaplanowana jest na 4 maja 2022 r.