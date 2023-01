"Kowbojka z Kopenhagi". Netflix nawet tego nie promuje. Nie zgadniecie, jaki jest powód

Jednych uśpi, innych zachwyci. Nowy serial Netfliksa "Kowbojka z Kopenagi" to przykład dzieła, które w żaden sposób nie próbuje przymilać się do widza. Jednak jeśli nadajecie na tych samych falach, co Nicolas Winding Refn, to czeka was niemała uczta - brutalna i niezwykle odrealniona baśń o zemście. Nie ma takiego drugiego tytułu w katalogu Netfliksa.