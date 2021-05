Kotońska urodziła jako 16-latka. Teraz 44-latka ma już wnuka. Chciałaby znów zostać mamą?

- Nie powiem, że było łatwo, bo nie było. Gdyby nie moi rodzice, teściowie, to mogłoby być niewesoło. My chodziliśmy wtedy do szkoły, nagle pojawił się mały Dajanek. Trzeba było Dajanka podrzucać od jednej babci do drugiej. My wtedy nie byliśmy małżeństwem. Moi rodzice powiedzieli, że mamy dać sobie czas, żeby sprawdzić, czy my do siebie pasujemy, żebyśmy się dotarli - wspominała Kotońska, która nadal jest związana z ojcem Dajana. Cała trójka razem pojawia się na kanapie w show stacji TTV.