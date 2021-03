Koroniewska pokazała auto za miliony. Ale internauci i tak zwrócili uwagę na… szpilki

Po różnych przebojach w końcu trafili na ofertę marzeń. Kupili kilkusetmetrowe mieszkanie z dwoma piętrami na warszawskiej Pradze . Jednak nie jest to jedyny przejaw luksusu, który znajdziemy u gwiazdorskiej pary. Koroniewska opublikowała na Instagramie fotki, gdzie wraz z mężem wypoczywają za kierownicą Rolls-Royce’a Ghost. Ta limuzyna brytyjskiej marki to coś, na co pozwolić sobie mogą nieliczni – samochód kosztuje co najmniej 1,1 mln zł. I mówimy tu o podstawowej wersji. Przy różnych dodatkach cena znacząco wzrasta.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

Jednak sporo osób, które skomentowały post aktorki, skierowały swój wzrok gdzie indziej – na jej szpilki. Można spokojnie powiedzieć, że buty przyćmiły wspaniale prezentujące się auto. "Przepraszam, ale pierwsze co się rzuca, to lux but. Wow", "Co za szpila!", "Co tam RR! Te buty to dopiero obłęd!!!", "Szpila bomba", "Jak pani daje radę na takich szpilkach?", "Buty robią furorę, auto pierwsza klasa. Wy w tym wszystkim również wspaniale wyglądacie", "Te szpilki robią sztos", "Szpileczki cudo" – napisali m.in. Jedno trzeba powiedzieć – Koroniewska potrafi przyciągnąć uwagę.