Koronawirus. Uczestniczka włoskiego "Big Brothera" opuściła program przez chorego teścia

Nowa edycja "Big Brothera" jest nadawana we Włoszech od 8 stycznia. W związku z pandemią koronawirusa, która mocno uderzyła w ten kraj, zrezygnowano z wpuszczania do Domu Wielkiego Brata nowych uczestników. Skrócono również emisję programu, a jego finał i opuszczenie domu zaplanowano na 8 kwietnia, co wydaje się być niebezpiecznym rozwiązaniem dla odizolowanych gwiazd. W innych krajach zupełnie zrezygnowano z dalszej produkcji reality show.

"W tej chwili naprawdę trudno mi znaleźć słowa, by wyrazić to, co mam w sercu. Ale niezmiernie dziękuję za całe ciepło, przywiązanie, solidarność, którą mi okazujecie. To jest niesamowite i cenne. Nasz świat jest na kolanach, ale musimy być głęboko przekonani, że wszystko będzie dobrze. Proszę o modlitwę za moją rodzinę" - napisała.